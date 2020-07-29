高雄市政府將109年訂為高雄區域觀光元年，並把旗美九區山城打造成「東高慢食旅」觀光品牌，代理市長楊明州29日前往美濃美綠生態園區出席「東高慢食旅輔導店家」評鑑大會，與東高慢食旅代言人陳鴻一起熱情邀約民眾一定要來趟東高雄之旅，領會在地明媚風光。

「東高慢食旅」首重食宿交通，楊明州說，目前已開放原鄉特色民宿申請，山城交通也引進台灣觀光巴士和慢食旅車隊，食的部分則透過慢食店家認證逐步達成，當中融入地方創生概念與異業合作結盟，呈現在地故事性，讓民眾在享受美食之餘療癒心靈，他鼓勵民眾以慢食、慢活、慢旅的方式體驗山城秀麗之美。

慢食店家輔導過程邀請業師走訪店家，由店家解說食材來源、料理創意並導覽環境，後續再依委員建議要點進行調整，今日評鑑大會則由產、官、學代表擔任委員，從食材友善、文化連結、價格公平與熱情友好等四大面向出發，針對店家的慢食創意料理進行評鑑，歷經兩個月的輔導，有22家業者從60家響應店家脫穎而出，力爭「東高慢食旅」認證。楊明州強調這些菜色「不輸米其林三星」，民眾遊訪東高雄鐵定不虛此行。

慢食店家推出包括「原生山茶」、「梅漬豆乳雞」、「馬告司康」、「香草芋筍鍋」、「封仔餅」、「佛茶鮮烘蛋」、「南瓜螞蟻上樹」等好味道，楊明州表示，東高雄是山水寶地，質感好、居民熱情好客，也是市府重視的旅遊軸線，美食饗宴不會缺席，每個慢食店家都可以成為東高慢食旅最好的說菜人，他緊接著親自逐攤巡禮，試吃後讚不絕口，相揪民眾一起體驗高雄原汁原味在地餐食。

2020「東高慢食旅」為推動品牌建構工程，高雄市政府從去（108）年就開始推動，歷經兩波不同專家、委員輔導推動，並推薦精選出22家參加今日評鑑大會，爭取通過東高慢食旅店家認證，共同傳遞「東高慢食旅」的理念，也建立品質情感，與潛在遊客和消費者建立長期關係。

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