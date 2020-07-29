這禮拜，台股創下歷史新高，週二時更一度突破一萬三千點，然而，在創歷史新高的這天，也在高檔留下一根高低差距約500點的巨量黑K，而這個量，是台股歷史最大量，很多人很緊張地問，台股要轉向了嗎？

對此，我認為台股短線上要創高確實沒那麼快，但下面還有重重支撐，趨勢還沒有轉空，而是轉為區間震盪整理，那麼趨勢在變，操作方法也要改變，我提供一個獨家心法給各位讀者參考。

「利多不漲，拉回就買，一五法則，準備噴出。」

舉例來說，精元(2387)受惠蘋果產品改用剪刀腳鍵盤，重返蘋果供應鏈，營收也大幅成長，然而在7/9盤後公布6月營收，儘管營收創下歷史新高，月增13%、年增58%，但卻利多不漲，迎來一波約16%的回檔修正，而在修正之後，又迎來一波多頭走勢，今天大漲8%，創下今年以來新高。

欣興(3037)今年受惠ABF載板需求強勁，營收也大幅增長，7/8盤後公布6月營收，同樣表現不錯，但股價也一路下跌，波段跌幅約13%，但隨後也展開一波多頭走勢，今天股價同樣創新高！

注意到他們的共通點了嗎？那就是波段跌幅大約都在15%左右，就會展開一波更為強力的反彈，就像彈簧一樣，經過壓縮之後，能夠彈得比原本還長，這樣的股票不勝枚舉，而其中的重點是，必須是基本面優秀的股票，例如營收創高，或者是有訂單題材的，我們就能藉此判斷該股票可能被錯殺，趁著低點進場，所以像昨天義隆第二季財報非常亮眼，今天卻利多不漲，這些都不必緊張，有拉回都可以找買點！

盤勢在變，即便你心中股票的高點不變，操作方法也要改變，過去約兩個月，台股是頻頻創高的大多頭，這時候你可以不斷的去追強勢股，然而現在，盤勢轉為震盪整理，你的操作方法也應該改變，找到經過修正的績優股，並在低點進場。

就如同百點下影線是買點，「一五法則」也是我的獨家心法，今天特別在此專欄與各位讀者分享！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)