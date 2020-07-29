新冠肺炎肆虐全球，台灣因著全民防疫繳出好成績，令世界刮目相看。雖然政府運籌得當，然而不確定因素仍讓台北房市買盤漲跌互見。從329檔期到7月初歷經一季的觀察：越來越多民眾認真思考「健康」二字的重要性，融入健康訴求的建案在成交表現也較為吸睛，宏築建設2020年代表作【宏築信義】即是一例。

宏築建設傾注資源歷經約20年整合，方能一舉拓闢1777坪極致闊境/業者提供

【宏築信義】熱銷主因約略可分為五大項：規模珍稀、地段卓越、國際團隊、健康定位以及價格公道。以基地規模來說，【宏築信義】位於首善信義區，此區發展寸土寸金，放眼全台無出其右，宏築建設傾注資源歷經約20年整合，方能一舉拓闢1777坪極致闊境，信義區難得一見的超大基地，讓【宏築信義】登場即先聲奪人。

【宏築信義】亦享有捷運麟光站出站就到家的優勢/業者提供

地段方面，除執掌信義區燙金門牌外，【宏築信義】亦享有捷運麟光站出站就到家的優勢。沿文湖線北行，3站轉乘淡水信義線、4站換搭板南線、5站接軌松山新店線，信義計劃、大安森林公園、台北車站、忠孝敦化等核心據點瞬息可達。除此之外，基地迎向11,000坪富陽自然生態公園，芬多精與負離子為健康日日加分，結合側向的台北101，共譜令人動心的永恆視野。

【宏築信義】矢志躋身國際級建築，幕後推手全為頂尖名師，包括曾入列日本出版「世界的建築家」之黃永洪建築大師、「台北W Hotel」設計團隊G.A Design、億萬豪宅「信義富邦」、「信義之星」景觀規劃蘇瑞泉設計師、作品涵括全國十大豪宅「天母紘琚」、高雄第一指標「國硯」的陳村林結構技師，以及國內照明設計第一把交椅、獲邀為北京奧運開幕式設計LED燈捲軸的袁宗南設計師，五大高手難得齊聚，在【宏築信義】同場競技。

【宏築信義】以「健康」為基調所規劃的高端休閒，在在突顯宏築建設引領潮流的企圖心。/業者提供

值得一提的是，專為頂級酒店執行高難度專案的G.A Design，遠從倫敦共襄盛舉，最終將【宏築信義】公設領域提升至御所層次，打造一座滿足名流的健康莊園：一樓大廳、景觀橋、池畔休憩區、交誼廳、博閱區、精品劇院、日光琴區與宴會包廂環環相連，以細膩的旅程思維創造情感聯繫的空間；二樓規劃泳池會所，健身房、瑜珈室、溫水泳池、蒸氣桑拿、SPA及芳療按摩區定位就緒，愉悅感遠勝六星級飯店。【宏築信義】以「健康」為基調所規劃的高端休閒，在在突顯宏築建設引領潮流的企圖心。僅管具備前四大要件，【宏築信義】卻難得以貼近市場行情的價格開盤，也因此吸引不少海外華人、台商以及信義區、大安區精英人士入主。戶戶皆關鍵的【宏築信義】，正以銳不可當的態勢、朝向完銷之路邁進。

(中時新聞網)