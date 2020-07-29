高雄直播主連千毅與寵物店老闆鄭又仁，去年9月2人互相挑釁引爆「直播主之亂」，高雄地院今（29）日一審宣判，連千毅涉犯槍砲、組織犯罪、傷害等罪共判7年徒刑，不得易科罰金；另涉犯恐嚇、強制罪合計判刑1年徒刑，可易科罰金；全案可上訴。
一審判決結果出爐，連千毅可用450萬交保，但根據消息指出，連千毅「沒這麼快出獄」，律師表示由於裁定時間有點太晚，要籌到450萬需要一點時間，因此估計連千毅得再羈押一晚。
(中時新聞網)
高雄直播主連千毅與寵物店老闆鄭又仁，去年9月2人互相挑釁引爆「直播主之亂」，高雄地院今（29）日一審宣判，連千毅涉犯槍砲、組織犯罪、傷害等罪共判7年徒刑，不得易科罰金；另涉犯恐嚇、強制罪合計判刑1年徒刑，可易科罰金；全案可上訴。
一審判決結果出爐，連千毅可用450萬交保，但根據消息指出，連千毅「沒這麼快出獄」，律師表示由於裁定時間有點太晚，要籌到450萬需要一點時間，因此估計連千毅得再羈押一晚。
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