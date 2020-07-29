鎖定數位三倍券消費商機，彰化銀行攜手吉野家舉辦『台灣Pay 買一送一、吉野家心「丼」升級大回饋！』優惠活動，讓丼飯控老饕不但可以吃得過癮，還可以使用數位三倍券付款，體驗行動支付的便利。

『台灣Pay 買一送一、吉野家心「丼」升級大回饋！』優惠活動，自2020年8月1日起至10月31日止，將依序推出二波優惠活動。

第一波活動「牛、雞或豚丼飯套餐買一送一」，凡民眾於活動期間至吉野家指定門市消費124元的牛、雞或豚丼飯套餐，出示「台灣Pay」付款條碼（含金融卡/帳戶/信用卡）付款成功者，即再贈送牛、雞或豚任一種丼飯套餐，限量8,888份，送完為止。

第一波滿額結束後，將續推第二波優惠「單點各式丼飯免費升級成套餐」，只要民眾至吉野家指定門市來店消費，單點各式丼飯，出示「台灣Pay」付款條碼（含金融卡/帳戶/信用卡）付款成功者，將免費自動升級成贈送小菜及飲料之套餐組合，回饋名額無上限，優惠至活動結束日。

彰化銀行表示，吉野家深耕台灣30年以上，積極提升品牌內涵與朝多元業態發展邁進，在百年文化底蘊下，美味不變，堅持的好味道深受台灣民眾喜愛。

此次，彰銀為響應振興三倍券消費潮，並擴增「台灣Pay」金流服務、搶攻行動支付商機，特別結合知名百年丼飯連鎖品牌「吉野家」，舉辦丼飯美食優惠活動，希望鼓勵民眾把手機變錢包，使用「台灣Pay」消費，既可省錢還能降低現金收付的感染風險，安全又便利。

未來，彰化銀行將密切關注金融科技發展，提供更多元的創新金融服務，並積極擴大行動支付使用場景，融入民眾日常生活之中，並將持續與知名連鎖店家合作，吸引更多民眾使用「台灣Pay」，加速推展行動支付之應用。

(工商 )