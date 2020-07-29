前總統李登輝（中）19日出席李登輝基金會募款餐，並坐在輪椅上繞場與來賓致意。（姚志平攝）

昨晚網路傳出前李登輝辭世消息，引發外界關注。隨後台聯臉書澄清為假消息，台北榮總今也表示，李登輝雖身體狀況不佳但仍在住院治療。總統蔡英文上午前往北榮探視，兩人上一次見面是在今年1月，那時李登輝身體狀況仍不錯。去年蔡總統尋求競選連任時，李登輝表態力挺，請大家唯一支持蔡英文。

今年1月14日，蔡英文總統與時任總統府祕書長陳菊赴翠山莊拜訪前總統李登輝，並為李登輝98歲生日提前祝壽。同時，蔡英文也在臉書上表示，她和陳菊一起去探望李前總統，「他的精神很好。明天是李前總統的生日，我要提前祝福他：生日快樂。」

去年10月，總統選舉進行得如火如荼，李登輝出席「民主台灣─是我們的驕傲」募款餐會，當時他雖坐輪椅到場，但氣色紅潤，看起來身體狀況不錯，不過可能因為年事已高，改由女兒李安妮代為念致詞稿，並呼籲大家支持蔡英文，「在國家必須邁向正常化的關鍵時刻，懇請大家唯一支持蔡英文總統，讓蔡總統成功連任」。

總統府上午10時52分發新聞稿表示，蔡英文總統今天上午9時30分，偕同副總統賴清德、行政院蘇貞昌院長，前往台北榮民總醫院探視李前總統，並向家屬表達關懷之意。而總統等人也聽取李登輝醫療團隊簡報，並感謝醫療團隊的辛勞。

(中時新聞網)