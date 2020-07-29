先前新聞曾報導，香港一名女子，因為不滿男友床上不持久，不僅多次動手施暴，用吹風機「烤小鳥」，害男友下體受傷起水泡，甚至傷口還未痊癒時，再將結痂摳掉，讓男友痛不欲生決定提告傷害，女友開庭時表示，男友找方法幫助勃起，看台灣網路文章發現「吹風機可以熱脹冷縮」。

受害的32歲男子，2018年認識大自己6歲的麥姓女友，兩人同居後麥女開始抱怨性生活不滿足，期間不僅抓頭撞牆、亂咬人，某次男子幫麥女吹頭髮，她突然抓住生殖器用吹風機狂吹，造成下體灼傷，讓男子非常痛苦；且兩人因為買房有金錢糾紛，無法輕易說分就分。

此案開庭時，麥女反駁「烤小鳥」說法，她表示先前兩人正要恩愛時，男友沒多久就「軟掉」，之後他到廁所拿吹風機吹下體，說是在網路上看到這方法，可以達到熱脹的作用；麥女說自己真心愛對方，覺得男友陽痿沒關係，但兩人因為買房起爭執，且男友沒經過她同意，就向姑姑貸款百萬港幣，最後才決定分手。

對此受害男子回應，女友每天都想來一發，每次恩愛時都要吃威而鋼，表現不好就會冷嘲熱諷，甚至規定她沒高潮時不能射，心理壓力極大；而幫男子看診的醫生也出庭作證，表示幫男子看診時，麥女指著男友生殖器問「什麼時候能用」，醫生回答需要2至3周，當時麥女似乎很不滿，因此印象非常深刻，因為很少有人陪診如此關心性事。

(中時新聞網)