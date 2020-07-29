探望李登輝後 曾文惠面露憔悴 在攙扶下返回翠山莊 19:112020/07/29 中時 鄭年凱 、 陳信翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李登輝前總統病危消息，29日李登輝夫人曾文惠（中）拖著孱弱的身體到北榮探視李登輝的病情後，在外傭的攙扶下返回翠山莊住所。（陳信翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 李登輝前總統病危消息，29日李登輝夫人曾文惠（中）拖著孱弱的身體到北榮探視李登輝的病情後，在外傭的攙扶下返回翠山莊住所。（陳信翰攝） 高齡98歲的前總統李登輝今年2月8日喝牛奶嗆到，肺部浸潤，住進台北榮總醫院；昨晚傳出狀況不穩定，今早總統蔡英文、副總統賴清德等人都赴榮總探望；李登輝夫人曾文惠托著孱弱的身體到北榮探視李登輝的病情後，在下午1點30分左右返回翠山莊，但在2點時突然返回榮總，稍早在外傭的攙扶下返回翠山莊。晚間7點時孫女李安妮也已抵達住所。 李登輝前總統傳出病危消息，29日晚間七時許李安妮抵達翠山莊。（陳信翰攝） (中時 ) #李登輝 #外傭 #病情 #住所 #翠山莊 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園登革熱確診個案曾到台南佳里、中西區 11:022020/07/29 生活 蔡英文今探視李登輝 去年露面氣色紅潤稱唯一挺她 18:592020/07/29 政治 李登輝病況不理想 蔡英文、賴清德、蘇貞昌急赴北榮探視 09:202020/07/29 政治 李登輝近況受日媒關注 日網友留言幫祈禱 22:312020/07/29 政治 李登輝病況不理想 曾文惠趕赴北榮探視 12:502020/07/29 政治 網傳李登輝病逝 台聯澄清：假的！仍在醫院接受治療中 06:172020/07/29 政治 高巿議長補選前夕 無盟表態支持曾麗燕 17:592020/07/29 政治 9旬翁摔落田埂無人知警動員協尋 12:312020/07/29 社會 蔡英文中常會 要大家為李前總統健康祈福 14:552020/07/29 政治 感傷 曾文惠今憔悴探視李登輝 去年李緊握她手與蔡英文合照 19:332020/07/29 政治 政治熱門新聞 蔡英文最新民調 泛藍對蔡看法竟出現驚人變化！ - 政治 列五大點痛批「他」！王世堅這番話網友狂讚 - 政治 高雄路上又現天坑 網驚：遊覽車都掉下去了！ - 政治 阿舅做事做一半？高雄鋪路亂糟糟 網：懷念川伯 - 政治 李登輝身體早有變化？阿扁意外吐實情 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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