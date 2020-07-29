李登輝前總統病危消息，29日李登輝夫人曾文惠（中）拖著孱弱的身體到北榮探視李登輝的病情後，在外傭的攙扶下返回翠山莊住所。（陳信翰攝）

高齡98歲的前總統李登輝今年2月8日喝牛奶嗆到，肺部浸潤，住進台北榮總醫院；昨晚傳出狀況不穩定，今早總統蔡英文、副總統賴清德等人都赴榮總探望；李登輝夫人曾文惠托著孱弱的身體到北榮探視李登輝的病情後，在下午1點30分左右返回翠山莊，但在2點時突然返回榮總，稍早在外傭的攙扶下返回翠山莊。晚間7點時孫女李安妮也已抵達住所。

李登輝前總統傳出病危消息，29日晚間七時許李安妮抵達翠山莊。（陳信翰攝）

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