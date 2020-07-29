中華網龍自製MMORPG武俠手機遊戲《黃易群俠傳M》將於7月30日至8月3日在「台北國際ACG博覽會」展出登場，與國民零食「乖乖」合作祭出特別活動，參與現場挑戰任務就送限量「乖乖時空補給包」，此外，官方也釋出上週末搶先開放的「城戰系統」玩法介紹，號召玩家一起打城。

網龍表示，本次ACG博覽會中，《黃易群俠傳M》展區將打造還原經典遊戲場景「時空實驗室」，讓玩家彷彿置身於黃易世界執行「時空特遣救援任務」。為了提供玩家最順暢的MMORPG操作體驗，也特別邀請華碩ROG Phone II專業電競手機參與，帶來高規格的遊戲呈現，挑戰時空副本且感受黃易小說中，結合古代歷史與未來科技的劇情，闖蕩科幻武俠的特殊魅力。

此外，《黃易群俠傳M》聯手台灣最具代表性的國民零食「乖乖」，合作2020台北國際ACG博覽會活動，玩家只要現場參加活動，挑戰體驗時空副本－執行救援任務；成為「時空特遣員」，即可獲得限量「《黃易群俠傳M》ｘ乖乖時空補給包」與「成長補給」虛寶卡。

為回饋玩家對於《黃易群俠傳M》喜愛與支持，ACG博覽會活動期間現場也將免費贈送限量「特別早鳥禮」，每日前100位抵達《黃易群俠傳M》展區的大俠（帳號角色需達到10級），向工作人員出示登記UID與角色資料後，即可獲得「特別早鳥禮」，內含祝福高武卷軸*10、祝福高防卷軸*10、祝福武器卷軸*10、祝福防具卷軸*10，讓玩家練等衝裝快人一步。

(工商 )