擁有Oreo餅乾等品牌的食品商億滋（Mondelez）第2季餅乾與零食銷售，受到新興市場採取較北美嚴厲的封閉措施衝擊，讓拉美的可比銷售下跌11％，亞洲、中東與非洲地區下跌3％。但新興市場需求回升和北美需求持續大幅成長，公司看好下半年整體營收會強勁增長。

(工商 )