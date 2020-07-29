疫情衝擊億滋Q2新興市場銷售 下半年反彈 19:102020/07/29 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 擁有Oreo餅乾等品牌的食品商億滋（Mondelez）第2季餅乾與零食銷售，受到新興市場採取較北美嚴厲的封閉措施衝擊，讓拉美的可比銷售下跌11％，亞洲、中東與非洲地區下跌3％。但新興市場需求回升和北美需求持續大幅成長，公司看好下半年整體營收會強勁增長。 (工商 ) #新興市場 #銷售 #億滋 #餅乾 #北美 也許您會感興趣 推薦閱讀 買氣爆發 信義Q3淡季不淡 04:102020/07/29 證券．權證 美玩具商難補庫存 Q2業績差 04:102020/07/29 全球財經 大型購物網站金牌獎 東森購物 品牌信任度領先同業 04:102020/07/29 產業特刊 星巴克單季虧損逾7億美元 將永久關閉400間分店 16:512020/07/29 財經 疫情影響出口 陸內需城市崛起 04:102020/07/29 產業財經 騰訊擬砸147億人幣 拿下搜狗 04:102020/07/29 產業財經 陸客主題性旅遊 高端團仍有市場 04:102020/07/29 政治要聞 美食DAY BY DAY甘單作 進軍廚藝市場 04:102020/07/29 產業．科技 武漢海鮮市場是幌子！陸專家奔逃美國曝：病毒來自軍方實驗室 16:322020/07/29 國際 2024年全球半導體封裝材料市場將達208億美元 10:142020/07/29 財經 財經熱門新聞 不畏疫情 美股陷狂熱！諾貝爾獎得主揭原因 - 財經 蘋果不爽被坑！今年OLED面板找三星死敵下單 - 財經 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 即時 - 工商 台股下殺有人超爽！專家爆1招買錯殺股 - 財經 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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