美國速食連鎖店麥當勞周二表示，將會把其持有日本麥當勞控股的股權，從目前49％大幅調降至35％，但由於日本麥當勞股票成交量低，所以可能要花一段時間才能達成減持目標。同時計劃今年在美國關閉約200家店面，當中約一半是位在沃爾瑪賣場內。

(工商 )