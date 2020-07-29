麥當勞將大減其日本業務持股比例 19:102020/07/29 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國速食連鎖店麥當勞周二表示，將會把其持有日本麥當勞控股的股權，從目前49％大幅調降至35％，但由於日本麥當勞股票成交量低，所以可能要花一段時間才能達成減持目標。同時計劃今年在美國關閉約200家店面，當中約一半是位在沃爾瑪賣場內。 (工商 ) #麥當勞 #美國 #日本 #大減 #持股比例 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球變數大 多元資產抗震 04:102020/07/29 投資理財 《國際金融》日本信評展望 惠譽降至負面 14:152020/07/29 財經 銀髮孤獨中的自由 04:102020/07/29 時論廣場 攜手華安 興大開發抗疫新藥 04:102020/07/29 證券．權證 陞達科上櫃審議過關 日電貿持股市值直逼8億 18:382020/07/29 財經 公視要獨立 大不易 04:102020/07/29 時論廣場 累死了 CNN：去年東海攔截陸戰機675次 日負擔好大 12:382020/07/29 軍事 臺灣服務業大評鑑 永慶房屋8連霸 房仲唯一 04:102020/07/29 產業．科技 時力：民進黨搞「大外宣」把公視當央視 12:332020/07/29 政治 健康空氣行動聯盟顧健康遊行 市府：認同持續減碳減排 14:232020/07/29 寶島 財經熱門新聞 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 英特爾苦嚐做真男人的代價 棄守晶片製造是出路？ - 財經 台股下殺有人超爽！專家爆1招買錯殺股 - 財經 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 即時 - 工商 上班族厭世想退休？那你得先準備好3件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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