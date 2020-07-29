公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》本週收視率創新高3.2，製作人陳慧玲、導演鄧安寧與演員鍾欣凌、許傑輝、王少偉、陳禕倫、黃浩詠等29日齊聚蘆洲湧蓮寺參拜，感謝粉絲支持外，希望收視能再創高峰，現場湧入百位民眾擠爆，感受到鄉親熱情，鍾欣凌開心表示「謝謝大家愛戴，天氣這麼熱還跑來支持」，王少偉搞笑表示「我們的收視就會像欣凌的曲線一樣節節高升」，許傑輝更笑說「我們彩香（鍾欣凌劇中名）的曲線有像8，再來收視就是8了」。

我的婆婆收視告捷 鍾欣凌爆：破五「露點不露臉」？!

楊銘威先前曾說收視破紀錄將「解碼」裸戲，鍾欣凌笑說這次履行諾言到蘆洲，接下來看楊銘威是否「解碼」，製作人陳慧玲坦言：「不瞞大家，我有翻出楊銘威的解碼片段來看，還是不要好了！」王少偉立馬笑說「是不是不夠滿意？那我們可以用後製特效放大」。鍾欣凌還說，若收視破5，要帶劇中包含製作人陳慧玲、鍾欣凌、黃姵嘉、蘇晏霈、于子育、劉品言、楊小黎、林筳諭、張可昀、藍甯彤「10仙女」一起穿比基尼「獻身」，讓陳慧玲驚呼「不要再亂許承諾了」。

談到《我的婆婆》受到廣大迴響，王少偉劇中飾演到處投資失敗、又愛找媽媽要錢的兒子，他笑說今天有個6歲小男孩問他「你是不是有欠錢？」讓他哭笑不得。鍾欣凌表示，因為這齣戲而備受禮遇，「買鹹酥雞會多送、住飯店會升等、銀行轉帳免收手續費，真的很開心」，坦言女兒兔寶會跟著她一起追《我的婆婆》，有一場鍾欣凌捧著兒子的馬克杯落淚片段，兔寶不捨地問鍾欣凌：「媽媽，你為什麼哭？」讓鍾欣凌感動地說：「雖然女兒平常瘋瘋的，但其實還有點人性。」

第17集劇情將進入下一波轉折，鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉即將齊聚「珍賀齋」，三人在酒精的催化下達成協議，準備將餅舖重新開張。鍾欣凌的三個兒子Darren、王少偉、楊銘威不放棄，三兄弟決定聯手，捲土重來進行秘密計劃，討論如何奪取媽媽身上的錢。《我的婆婆》全劇共40集，每週六晚間9點在公視頻道首播，當天晚間11點在公視+（公視網路平台）首播，愛奇藝台灣站上架；週日中午12點在MOD(含HamiVideo)、myVideo上架； 週日晚間8點在LINE TV上架。

《我的婆婆怎麼那麼可愛》收視開紅盤，許傑輝、王少偉、鄧安寧導演、公視企劃部副理蘇義雄、陳禕倫、鍾欣凌、黃浩詠、製作人陳慧玲一起摸金元寶。（公共電視提供）

《我的婆婆怎麼那麼可愛》收視創新高，履行諾言展開蘆洲行。左起黃少偉、鍾欣凌、製作人陳慧玲、許傑輝、黃浩詠、陳禕倫。（公共電視提供）

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