曾在台北市某國小擔任球隊教練的已婚黃姓男子，涉嫌利用教球機會，與女隊員交往，多次在體育器材室撫摸她胸部，又在車上以手指滿足性慾，少女上了國中向閨蜜傾訴，事件才曝光。台北地檢署今依對未滿14歲女子猥褻、性交罪起訴黃男。

據調查，被害人因曾是校隊球員，和身兼指導教練的體育老師黃男互動密切，進而交往，校內傳聞不斷。但少女去年就讀國中時，與男朋友分手，被害少女母親追問女兒男友，才知道女兒在國小時與黃男交往，憤而報警提告。

學校得知此事，立刻將黃男停職，並召開性平會，黃男在性平會中坦承，曾在體育器材室內親吻、撫摸少女胸部。

但檢方調查時，黃男矢口否認與少女發生性關係，辯稱2人只是打鬧。由於少女向檢方證稱，黃除了在器材室內摸她胸之外，她升國中的暑假，黃男曾在車上用手指插入她下體一次，且少女通過測謊，檢方認為少女沒有誣陷黃男的理由，不採信黃男辯男，依對未滿14歲女子猥褻、性交2罪嫌起訴黃男。

(中時新聞網)