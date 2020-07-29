史上最高威力彩、31.2億元頭獎剛開出，分別由台北市、南投市彩券行開出，各分得15.6億元；台灣彩券今公布2014年至今、151名億元中獎人長相，共同特徵是耳垂大、雙眼皮、額頭高、厚唇等；台彩總經理蔡國基表示，近期威力彩31.2億元頭獎，吸引很多年輕朋友加入投注行列，締造單日威力彩最高銷售金額；星座時尚專家蘇飛雅表示，鼓勵每個人把握機運，有買就有提升生活品質、賺錢的機會。

根據台彩統計顯示，億元中獎的男、女性面相仍略有不同，男性面相大器，橢圓形臉、大眼、大耳以及大嘴，女性面相秀氣，圓形臉、小眼、小耳、小嘴；億元中獎人男性仍佔大宗、共116位、比例高達77％，女性35位、佔23％。

以生肖統計，男性中獎人以屬馬最旺、其次為屬蛇、屬羊及屬雞並列排第3；女性則以屬猴運勢最夯、其次為屬龍、屬狗；蔡國基笑稱，屬馬、屬猴最旺，堪稱是「馬上封侯（猴）」，購買行為上，男性較有毅力，期期買的比例高達4成，女性購買行為較隨性，高額頭獎為誘因，或者想到才會買。

蘇飛雅表示，下半年巨蟹、處女、雙魚、魔羯財運較旺，建議彩迷可透過星座強運色彩加強財運，例如火象星座可選紅色系、土象可選藍色系、風象可選白或綠色系、水象可選黃色系；買完彩券，蘇菲雅建議，放入帶財氣在錢包裡，或彩券與家中聚寶盆、鈔票放在一起，都能增加財運與中獎機會。

台灣彩券今同步宣布，將舉辦「刮刮樂萬元現金週週抽」活動，自109年8月3日至10月11日在「台灣彩券APP」上成功登錄指定期別刮刮樂刮區內條碼，即可獲得抽萬元現金的機會，面額100元刮刮樂有1次抽獎機會，面額200元刮刮樂有2次抽獎機會，以此類推，連續10週，每週將自前一週成功登錄的票號中抽出10位幸運兒，每位可獲得新臺幣1萬元，共有100個名額，總獎金100萬元。

(中時 )