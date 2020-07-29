因應8月2日至5日熱帶低壓可能侵襲臺灣，經濟部水利署提前於29日下午召集各所屬機關召開防汛視訊會議，水利署署長賴建信指示各河川局及水資源局保持高度警覺及注意人員安全，提前做好防汛工作的各項介面串連以及最好的防汛準備，即時掌握熱帶低壓動態、降雨量，抽水機務必百分百妥善率，做好各項因應作業！惟有落實防汛工作，確認、確認再確認，才是防災減災的黃金定律。

賴建信會中指示各所屬機關，務必提高警覺，掌握熱帶低壓可能侵臺時間，提前完成水利建造物、復建工程、在建工程、防汛缺口、抽水站水門、滯洪池、抽水機等防汛機具、備料及各項資通訊系統的整備與檢測；原疏濬中之各防汛重點河道，做最大的努力以疏導洪水；依目前相關資料推估本次熱帶低壓對全台各地區有可能帶來的雨勢不可小覷，需加強與地方政府溝通聯繫，提供各防汛熱點相關資料及必要協助，並請各縣市政府針對溝渠清淤持續作業。

依氣象情資顯示主要強降雨於嘉義以南到高屏及花東地區，且各國預估資料顯示部分地區可能會有致災性之雨勢，整備會議中賴署長也特別指示東部及南部之第五、六、七、八及九河川局，務必嚴實做好各項整備工作；同時責成各區水資源局審慎進行水庫操作，先行判析調節性放水時機、希望藉由本次降雨充實水庫蓄水，並做好濁度升高之因應措施，務求避免發生原水濁度升高而影響供水穩定情形。

(工商 )