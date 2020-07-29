今年新冠肺炎疫情來襲重創民生經濟，也讓社福團體勸募捐款受到影響，有感於此，智冠集團旗下遊戲新幹線，以及宇峻奧汀（3546）聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》為號召玩家響應公益，在遊戲內舉辦線上慈善義賣，並將活動所得全數捐贈予「家扶基金會」、「伊甸基金會」、「門諾基金會」、「心路基金會」，實踐企業社會責任並傳遞互助的良善精神。

遊戲新幹線與宇峻奧汀表示，本次慈善義賣從公開以來就收到許多玩家對於活動理念的讚賞鼓勵，吸引超過2,000位玩家熱情參與。在義賣過程中，玩家十分踴躍，短短一小時便全數競標完畢，充分感受到玩家對社會公益的重視，還有玩家留言表達「只要想到玩遊戲還可以為需要幫助的人貢獻一己之力，就覺得很有意義」、「愛心活動必須支持！」、「哥玩的不是遊戲是公益」等感想，《三國群英傳M》全體團隊感謝玩家對於活動的相挺，攜手為弱勢族群獻上一份心力。

為回應所有熱心的《三國群英傳M》玩家，除了本次活動捐款金額扣除外部成本後約達78萬元之外，遊戲新幹線與宇峻奧汀也貢獻己力加碼，共計捐款至新台幣100萬元，分別捐贈給長期關懷兒童、身心障礙、年長者照護的四處社福機構，特別感謝玩家對活動的全力支持，圓滿達成本次的慈善任務，也希望藉由拋磚引玉，增進大眾對於弱勢族群的重視，讓愛與關懷的正能量充滿社會。

為回饋玩家對《三國群英傳M》的喜愛，製作團隊持續專注於提升遊戲內容，讓玩家深刻感受遊戲的豐富度及趣味性。遊戲近期也舉辦大型國戰賽事「百萬獎金爭霸賽」及多項遊戲改版活動，邀請玩家一起上馬戰，馬上玩。

(工商 )