義大利時尚品牌古馳（Gucci）母公司法國精品集團開雲（Kering）在周二，公布古馳上半年營收年跌34％至31億歐元，營運獲利腰斬51％至9.29億歐元，主要受各國採取封閉措施讓門市被迫關閉的影響。古馳為削減成本而不斷取消供應商訂單。

(工商 )