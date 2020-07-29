疫情重擊 古馳上半年獲利腰斬 19:092020/07/29 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大利時尚品牌古馳（Gucci）母公司法國精品集團開雲（Kering）在周二，公布古馳上半年營收年跌34％至31億歐元，營運獲利腰斬51％至9.29億歐元，主要受各國採取封閉措施讓門市被迫關閉的影響。古馳為削減成本而不斷取消供應商訂單。 (工商 ) #古馳 #腰斬 #億歐 #重擊 #上半年獲利 也許您會感興趣 推薦閱讀 貴州茅台H1獲利靚 04:102020/07/29 全球財經 《電子零件》欣興Q2獲利8年半新高 H1登9年同期高點 08:012020/07/29 財經 《金融股》數位金融報捷 國泰證上半年三喜臨門 11:252020/07/29 財經 旺House》 店面空置多、轉手卻獲利 民生社區：干安捏？ 15:232020/07/29 財經 擁三利多 陸股續開多頭派對 04:102020/07/29 投資理財 中光電第二季獲利亮眼 股價亮燈漲停 11:032020/07/29 財經 《基金》醫療創新成顯學 全球上半年募資額93億美元跳增2成 17:052020/07/29 財經 Nissan 第一季營業虧損達1539億日圓，下半年持續推出高獲利車型如 Pathfinder／QX60、QX55 與 Rogue 15:172020/07/29 汽車情報-汽車新聞 疫情影響上櫃申請 櫃買中心採寬容措施 16:392020/07/29 財經 《證交所》因應疫情 證交所放寬IPO條件 17:052020/07/29 財經 財經熱門新聞 不畏疫情 美股陷狂熱！諾貝爾獎得主揭原因 - 財經 蘋果不爽被坑！今年OLED面板找三星死敵下單 - 財經 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 即時 - 工商 台股下殺有人超爽！專家爆1招買錯殺股 - 財經 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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