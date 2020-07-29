小周鳥男星／超大咖男星私生活爆精彩 女星揭酒店妹嘆他是小「周鳥」王

舞台上光鮮亮麗的明星，私生活都會被攤在陽光下。前「酒國名花」凌威威接連爆料不少名人私下黑暗面，她近日接受《中時新聞網》訪問，更爆料某大咖男星私生活超精彩，曾與他交手過的酒店妹感嘆「那話兒好小。」

凌威威爆料酒店小姐交手大咖男星，無奈他是小「周鳥」王。(照片/邱子軒 拍攝)

曾被封為「最年輕媽媽桑」的藝人凌威威(本名：謝伊琪)，從小立志當有錢人，只要是正當取得錢財的方法，她都會努力賺錢改善家境。曾於2002年出版「葳力四射」揭開酒店文化私密內幕，驚爆某立委私下找小姐10年沒付錢、多名女星出身酒家等，當年更掀起不少話題。

多才多藝的大咖Y姓男星，不僅橫跨戲劇、唱片，也開過演唱會，建立已久的良好形象，卻遭人爆料私生活「超級精彩」，凌威威更是加碼爆料，曾與他交手過的多名酒店妹，都認證那傢伙不僅小，又是快槍俠，每次都不超過5、6分鐘。凌表示該名Y姓男星把妹很有一套，他會先送女生禮物，再用唱歌為餌，拐他們睡覺、說些甜言蜜語，不過他送禮物蠻大方，也會跟女生畫大餅，所以很多女生期待跟他結婚，甘願幫他保守秘密。

不過也令人相當好奇，花邊新聞不斷的Y姓男星，更與不少女星和酒店妹交手，究竟是什麼樣的魅力，能夠擄獲不少女生的心?據了解，該名Y男星高招之處，是會先和女生求交往，再承諾扶為正宮，娶她為妻，偶爾送幾萬塊包包，讓女方覺得有被寵愛的感覺。凌更加碼爆料，另一名B咖主持人也很愛玩，跟不少酒店妹玩在一起，他也被大家公認為天賦異稟，持久力十足、每回合連戰兩小時，甚至可長達一個晚上。

(中時新聞網)