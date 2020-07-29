疫情解封加上三倍券上路，各景點湧進人潮，台中市中區推出「食尚中城，風華再現」活動搶商機，將於8月9日起開跑。全安堂太陽餅博物館執行長陳瑛宗在記者會表示，中區自由商圈近來消費人潮約往年同期七成，店家收到三倍券約占總消費的5％，歡迎民眾來台中市體驗中區舊城的藝術文化。

台中市府文化局的「藝術亮點計畫」推出「食尚中城，風華再現」活動，由中區6家藝術亮點店家與在地青年團隊策畫，規劃講座、城市尋寶等活動、品嘗古早味美食、認識百年建築等活動，自8月9日起開跑，將舉辦8場次，開放網路報名，29日在全安堂太陽餅博物館舉行記者會。

台中市副市長令狐榮達表示，台中市中區舊城具歷史、藝術、歷史及文化意涵等特性，希望「文化藝術亮點計畫」配合台中購物節帶動起人潮、經濟及藝術活動，讓中區舊城風華再現。

台中市府文化局長張大春表示，「食尚中城，風華再現」活動，結合Google Map規劃「城市尋寶」主題活動，串聯美食、商旅等藝術亮點及店家設定點關卡點，民眾可依網路線上的導覽自行去探險、尋寶，與店家作深入互動，完成後可獲得太陽餅DIY、北方美食及古早味蜜豆冰品嘗、認識百年建築等多元體驗，探尋巷弄文化知識。

張大春強調，「食尚中城，風華再現」活動期間適逢台中購物節，參與策劃活動的6家藝術亮點店家均推出折扣優惠，只要在台中消費滿500元並上APP登入發票，就有機會抽中豪宅，歡迎到中區感受舊城之美。

(中時 )