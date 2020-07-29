客家委員會推出面額每張800元的「浪漫客庄旅遊卷」是4款振興加碼券中獎率最低的，僅有4%。日前就有網友好奇上網查詢客庄券可使用店家，發現使用範圍廣泛，甚至還可配眼鏡，讓他不禁提出疑問「這個券這樣規劃真的沒問題嗎？」

有網友在PTT上發文表示，自己查詢客庄券可使用店家，發現可以配眼鏡、吃牛排，這讓他質疑，使用店家是否有問題。(圖擷取自PTT)

原PO在PTT發文表示，他上官網查詢客庄券可使用的店家，「客庄券居然可以配眼鏡、裝冷氣、吃牛排、買飲料」，讓他疑惑「這個券的規劃真的沒問題嗎？到底跟客家有什麼關係？有沒有相關的八卦？」

貼文一出就有網友表示「客庄券不是客家券！就是鼓勵你去客家庄地區消費」，底下也有許多網友驚呼，原來客庄券使用範圍這麼廣，「謝謝這篇告知原來這麼好用」、「我家附近有可以用的牛排店耶」、「好棒，眼鏡度數不夠撐好久了」、「台中還能去網美咖啡店喝咖啡，重點是那家明明是連鎖店」。

經記者上官網實際查詢後，原PO提到的眼鏡行，是位於台中地區。客庄券共可在11個地區使用，大多數可消費的店家為餐廳、咖啡廳、也有民宿、農場及養生館等等，範圍廣泛且多元。

(中時新聞網)