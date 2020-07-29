振興三倍券推出逾半個月，行政院長蘇貞昌今（29日）出席銀行振興貸款頒獎典禮時再度背書，表示三倍券好用已有一千多萬人有目共睹，呼籲民眾不要急著兌換，要循環使用直到年底。但這說法民眾顯然不買單，怒轟：怎麼循環？騙神明嗎！

蘇貞昌出席由金管會主辦的獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案的頒獎典禮，蘇揆表示，已有一千多萬人領用三倍券，且商圈、店家及各地方政府都紛紛加碼，不但證明三倍券好領、好用、好刺激，更建議不要急著拿收到的三倍券拿去銀行兌換，要「循環使用」。更指出，「加油一公升可省幾塊錢，拿三倍券買房子可省十多萬元，甚至有地方政府要送豪宅。」

但說法一出，PTT網友卻一面倒地砲轟，尤其對「循環使用」的說法充滿質疑。網友表示，「怎樣循環？老闆拿三倍券當薪水發還給員工？」、「我三千花完了 請問怎麼循環」、「他知不知道自己在說什麼…」，「原來是要發新貨幣？」、「消費券不也是要循環使用，這有啥不同？」

有網友讀懂蘇的意思是，叫店家拿收到的三倍券再拿出來消費，但這說法「太搞笑了」。（摘自PTT）

後來有網友讀懂蘇的意思是，叫店家拿收到的三倍券再拿出來消費，但這說法「太搞笑了」。眾人表示，「收到三倍券的店家，就拿去銀行換錢了，還跟你循環？」、「店家拿到立刻就想變現金，在夢裡什麼循環都有」、「店家直接換錢還跟你循環消費」、「去家樂福兩趟大概就乾了，好刺激」、「低能循環」。

蘇貞昌的說法顯然不被大家接受，網友指出「會不會從頭到尾他都在狀況外」、「要循環使用？發現金阿！」、「一次性如何循環？」直呼根本在「騙神明」。

(中時新聞網)