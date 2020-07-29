中共中央軍委晉升上將軍銜儀式於7月29日在北京八一大樓隆重舉行。中共中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的火箭軍政治委員徐忠波同志頒發命令狀。

新華社報導，當天下午4時30分許，晉銜儀式自大陸國歌聲開始。中共中央軍委副主席許其亮宣讀了中共中央軍委主席習近平簽署的晉升上將軍銜命令。並由中共中央軍委副主席張又俠主持晉銜儀式。

晉升上將軍銜的徐忠波軍容嚴整、精神抖擻來到主席臺前。習近平向他頒發命令狀，表示祝賀。佩戴了上將軍銜肩章的徐忠波向習近平敬禮，向參加儀式的全體同志敬禮，全場響起熱烈的掌聲。晉銜儀式在嘹亮的軍歌聲中結束。

在解放軍於2016年軍改後，徐忠波於2016年擔任西部戰區陸軍政治委員，並於2018年擔任聯勤保障部隊政治委員。如今升任上將，官運可謂一路亨通。

中共中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張升民，以及軍委機關各部門、駐京大單位等軍隊領導參加了晉銜儀式。

(旺報 )