桃園市 ▲蘆竹分局偵查隊警員周玉衡從警約6年的時間，時常協助拍攝警員制服，也常受邀拍製分局短片。（周玉衡提供／姜霏傳真）

桃園市 ▲周玉衡擁有亮眼的外表，讓粉絲們直呼：「好想跟警察談連愛！好想被警察保護！」（周玉衡提供／姜霏傳真）

26歲的周玉衡擁有3萬多名粉絲，現為蘆竹分局偵查隊警員，因騎警車的照片被瘋傳一夕爆紅。周玉衡坦言自己父親從警時帥氣的模樣令他崇拜，才開啟當警察的念頭。亮眼外貌讓他執勤時常有不少粉絲送飲料點心，甚至有經紀公司想把他簽下！

周玉衡坦言從小父親就不建議他當警察，害怕兒子步入危險重重的行業，也不曾向他開口提過從警話題。高中畢業後因朋友一起考警專的提議，便開啟了警察人生，2014年正式在外社派出所服務，至今從警長達6年的時間，享受每一個辦案的當下，直說：「我相信我可以一路做到退休！」由此可見周玉衡對警察職業的熱忱。

穿上一身警察制服，騎上警車，成功打造周玉衡「長腿帥警」的形象，周玉衡2016年將照片上傳至私人社群媒體後，一夕之間爆紅造成網路轟動。周玉衡上過不少綜藝節目，甚至有許多經紀公司都搶著把他簽下。亮麗的外表讓他備受粉絲愛戴，周玉衡說，曾有粉絲訂飲料送到派出所，收過許多「好想被你開罰單」、「警察逮補我吧」等類型瘋狂私訊。

周玉衡2017年調至蘆竹分局偵查隊後，慢慢減緩了瘋狂粉絲的熱潮，也能更專注在辦案事務上。他坦言警員的休假時間時常不固定，多半時間都要靠家人朋友的配合，即便早已約好的聚會也有可能臨時遇到加班、停休的狀況。周玉衡表示警察勤務雖忙碌但也很有快感，尤其是幫助人民抓犯人的時候，成就感及榮譽感無限攀升。

(中時 )