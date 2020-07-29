卓蘭鎮民希望苗140線白天區間測速速限能放寬。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌29日下午視察縣道140線道路改善工程，由工務處負責主要簡報。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌29日下午視察縣道140線道路改善工程，因部分路段涉及石虎保育，由縣府3局處工務處、農業處、警察局輪流簡報，不過卓蘭鎮長詹錦章及多名鎮民代表均希望能提高白天區間測速的速限，徐耀昌則回應，縣警局會依據這次的會議紀錄進行檢討，若真有需要會盡力配合。

苗140線東西向公路為苗栗縣南區對外聯繫要道，串連苑裡、三義及卓蘭觀光休閒重要道路，配合浪漫台3線計畫，苗栗縣府向交通部爭取前瞻計畫1億7424萬元補助、縣府配合款2376萬元，總經費1.98億元辦理道路路面改善、景觀綠美化再造、槽化島及護欄改善等，以提高用路人行車安全。

苗140線位於大安溪流域地區，是苗栗與台中石虎交流的重要廊道，過去曾發生數起石虎路殺，經苗栗縣大尺度路殺風險評估為重複路殺路段，因此生物擇要保護路段工程刻不容緩，工程除了在建議改善路段分別設置跳動路面、防護網、區間測速，還將中央分隔島開出缺口，方便石虎過馬路喝水。

不過卓蘭民眾認為苗140線改善後路大條、筆直又平坦，石虎是夜行性動物，白天沒有石虎，速限60公里實在太慢，因此希望相關單位能將白天的區間測速速限放寬，鎮民代表江文祺說，正常開車速限80公里都還很安全，至於夜間速限50公里，地方都能理解動保團體的用心。

工務處長古明弘表示，若原來道路設計標準足夠會再研議，工務處接獲地方心聲，相關科室將配合警局在道安會報上討論。苗栗縣長徐耀昌則表示，科技測速普及化，區間測速裝設後還需由第三方公正人士評鑑，加上宣導期約2個月，最快也要10月以後才會啟用執法，希望維護用路人行車安全。

(中時 )