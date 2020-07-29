中華航空今年續辦小小空服體驗營，官網7月30日上午10時起獨家販售8月8日及8月15日的「60周年限定－小小空服員夢想起飛」活動，孩子化身最萌空服員，也能讓父母跟一趟輕鬆微旅行。

華航自2016年起舉辦小小空服體驗，今年首度以「買機票送體驗」的方式讓小朋友參與空服課程。該活動2梯次皆為1日行程，上午將由經驗豐富的空服講師帶領小朋友進行妝髮體驗、指導美姿美儀，並在模擬客艙內擔任小小空服員，進行迎賓、帶位和送餐。另安排家長參觀模擬機艙，並與孩子同行參訪博物館。

下午時間，華航將帶著旅客從桃園機場出發，先到被選為世界最美的第一航廈貴賓室享用午餐，接著搭上波音737-800客機、班號CI-8820（爸爸愛你）的60周年彩繪機，環島旅行1圈，航程時間約2小時。飛機上不只能吃到隱藏版的限定下午茶，還可以拿到商務艙The North Face迷彩盥洗包。

華航表示，凡參加活動即贈送價值6000元的諾富特飯店現金抵用券，可用於餐廳或SPA折抵，另可參加大獎抽抽樂，幸運兒可獲得區域線經濟艙來回機票、華航冬戀音樂鈴、兒童版華航飛行夾克或模型飛機等好禮。

「60周年限定－小小空服員夢想起飛」歡迎6至10歲的小朋友參加，每位小朋友最多可由2位家長陪同，經濟艙1大1小雙人同行每人6000元，另可至多加購1名成人可享3600元的優惠價；每梯次售有4組商務艙，1組1萬6000元起。

(中時 )