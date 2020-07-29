2020.07.29 桃園市 ▲桃園市衛生局29日在敏盛綜合醫院舉辦醫療暴力演習，現場共來了40幾位醫護人員及衛生所工作人員進行觀摩。（姜霏攝）

政府極力宣導反醫療暴力，桃園市近3年來共有65起案件，地點以急診室為主。敏盛綜合醫院副院長柯紹華談到常有藥物成癮的患者無法控制自己的情緒，發生毆打、謾罵等行為。桃園市衛生局29日舉辦醫療暴力演習，供醫護人員觀摩演習。

衛生局指出，近3年來的醫療暴力案件共有65件，其中2017年有21件、2018年有26件、2019年則有18件，發生地點以急診室為主。案件類型以言語暴力、恐嚇居多，共有32件，其次為肢體衝突。柯紹華表示，最常發生的就是藥物成癮的患者，因身體的病痛造成情緒不穩，時常發生推打、口出穢言等不理性行為。

衛生局29日於敏盛綜合醫院舉辦醫療暴力應變機制示範聯合演習，全桃園市共有40幾位醫護人員及衛生所工作人員前來觀摩。衛生局表示，當病人一情緒不穩時，醫護人員就該做好全方位防護，包括通知保全、警方等。衛生局提到，急診室都有裝置警民連線系統，該醫院可以立即聯繫距離最近的派出所，保障醫護人員的安危。

為維護醫護人員的安全，衛生局已和地檢署及警察局合作，成立醫療暴力通報網絡。若有民眾強迫、威脅、恐嚇，甚至是肢體暴力等行為，會將該民眾依法處理，若檢察官不起訴，局處將對該民眾開罰，可處新台幣3萬元以上5萬元以下罰鍰。衛生局提到，面對醫療暴力絕對秉持零容忍的態度，同時也捍衛醫護人員的尊嚴。

(中時 )