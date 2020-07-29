現今學童除了比賽以及課程需求，在日常生活中使用客語的頻率少之又少，苗栗市公所為扎根「生活化」客語，普及客語使用率以及能力，將推動客家生活情境計畫，讓學童能將客家話「脫口而出」。

苗栗市公所推動客語成效獲得客委會肯定且獲頒獎勵金100萬元，今年預計將獎勵金作為客語扎根經費。苗栗市公所主任祕書邱宏宬表示，過去的客語朗讀、演講比賽，多為制式、硬背，因此為讓客語能更貼近生活，用於日常交談，推動國小生活客語情境計畫，希望能讓學校的母語課程朝向生活化教學，訓練生活情境會話，讓孩子融會貫通，提升客語使用頻率。

公所預計在109學年度開辦生活客語團體競賽，針對苗栗市8所國小，以班級組隊方式競賽，初步規畫初賽預計補助各校1萬元，決賽中取得特優、優等及甲等，將分別頒贈3萬元、2萬元、1萬元獎勵金，參加決賽各校皆頒發獎品，將於開學前號召各校共同召開籌備會議。

(中時 )