日本國內29日新冠肺炎的單日新確診人數達1071人, 首度破1千人。原本唯一零確診的岩手縣29日也首次出現2位確診患者，其中位是40多歲的男性。

東京都29日有250人確診，東京已連續21天確診數超過100人，累計確診人數達1萬1千861人。大阪府29日有221人確診，創單日確診最高紀錄，大阪也是首次超過200人確診。愛知縣29日有167人確診，福岡縣有101人確診，都創單日確診數的新高紀錄。

(中時新聞網)