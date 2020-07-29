日本新冠肺炎單日確診破千人 唯一零確診的岩手縣也淪陷 19:212020/07/29 中時新聞網 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本新冠肺炎單日確診破千人 唯一零確診的岩手縣也淪陷。(圖為東京車站前，路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本國內29日新冠肺炎的單日新確診人數達1071人, 首度破1千人。原本唯一零確診的岩手縣29日也首次出現2位確診患者，其中位是40多歲的男性。 東京都29日有250人確診，東京已連續21天確診數超過100人，累計確診人數達1萬1千861人。大阪府29日有221人確診，創單日確診最高紀錄，大阪也是首次超過200人確診。愛知縣29日有167人確診，福岡縣有101人確診，都創單日確診數的新高紀錄。 (中時新聞網) #創新高 #單日確診 #岩手縣 #零確診 #東京 #大阪 #日本 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 3個月來首次 大陸單日新增確診破百 10:402020/07/29 財經 桃園登革熱確診個案曾到台南佳里、中西區 11:022020/07/29 生活 上緊發條 擴大採檢才是上策 04:102020/07/29 生活新聞 鬆口氣！返泰確診移工 189名同事全數陰性 15:002020/07/29 生活 泰籍移工返國後確診 醫斷言：還要熬一年半 12:262020/07/29 政治 桃園登革熱群聚 快篩184人2陽性 04:102020/07/29 地方新聞 疫情海嘯來襲 陳時中：確診案例必然增加 14:182020/07/29 生活 《國際社會》美確診破430萬人 人口最大4州確診全破40萬 10:002020/07/29 財經 國際疫情嚴峻 短期商務名單0新增 15:302020/07/29 生活 桃園9人染登革熱 全都在桃園區 11:382020/07/29 生活 國際熱門新聞 2020美大選》不只是川普無能和失職 拜登民調超前真正原因曝光 - 國際 要撕破臉？美陸互關領事館後 專家透露北京下一步 - 國際 潑冷水？蓬佩奧剛讚敢抗北京 澳外長：無意傷害對陸關係 - 國際 拒美軍重返菲 杜特蒂驚天一語：菲律賓人會滅絕 - 國際 武漢海鮮市場是幌子！陸專家奔逃美國曝：病毒來自軍方實驗室 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。