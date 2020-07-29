新園66歲張女28日酒駕遭逮，酒測值達0.29毫克，被警方依公共危險罪嫌移送，不料，在東港警分局偵查隊的候詢室等待移送屏東地檢期間，突感身體不適昏迷，警方見狀後立即通報119搶救，而張女雖在救護車上被電擊後恢復生命徵象，但送醫後仍不治。

警方表示，興龍派出所員警28日早上10點30分執行巡邏勤務時，在新園鄉臥龍路段發現張女騎機車安全帽帶未扣，且機車置物箱有2瓶啤酒瓶，因而懷疑她有酒駕行為，而經盤查後，不僅張女坦承剛喝完酒，酒測值也達0.29毫克，當下立即將她帶回所內製作筆錄，並在訊後依公共危險罪嫌送辦。

不料，在派出所做完筆錄、全案移到偵查隊等候移送屏東地檢期間，張女竟在候詢室突感身體不適倒臥在地，警方見狀後除立即通報119搶救外，還有警員馬上跑到分局隔壁的消防隊求救，而張女雖在救護車上經電擊後一度恢復生命徵象，但送醫後仍宣告不治。

(中時 )