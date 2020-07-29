支援社會關照能量，台塑企業暨王詹樣公益信託（創辦人：王永在）與王長庚公益信託（創辦人：王永慶）於2019年捐助新北市「受暴家庭經濟協助計畫」及「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」合計472萬元，補助受暴家庭生活及教育費用，協助其後續自立生活；另補助經濟弱勢家庭兒少就學及成長所需等相關費用，兩項計畫總計受益家庭逾296戶。

台塑企業暨王詹樣公益信託、王長庚公益信託29日獲新北市社會局邀請參加「新北市好日子愛心大平台」感恩會，由台塑企業總管理處林振添協理代表出席，接受新北市長侯友宜頒贈感謝狀。

台塑企業表示，王詹樣公益信託2011年起與各縣市「家庭暴力及性侵害防治中心」合作推動「受暴家庭經濟協助計畫」，2019年王詹樣公益信託全台共提供232戶家庭經濟協助947萬元，其中捐助新北市46戶家庭共146萬元。截至2020年6月底全台已累積捐助8,167萬元、共計2,432戶家庭受惠。

為讓新北市的兒童能獲得穩定照顧，台塑企業與王長庚公益信託、勤勞基金會自2015年起，和新北市社會局合作推動「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」。2019年擴大和新北市、桃園市、高雄市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣等6個縣市政府社會局處合作辦理，共捐助全台弱勢家庭861萬元，受益692戶、1,221人次，其中捐助新北市弱勢家庭326萬元，受益250戶、437人次；截至2020年6月全台累計捐助3,228萬元、受益3,993人次。

此外，台塑企業暨王長庚公益信託和王詹樣基金會自2006年開始推動「早療服務成效提升計畫」。截至2020年，已有2萬多人次發展遲緩幼童受益，投入金額超過6億元，2009年起辦理「早療觀摩研討會」，累計超過2千人次參加，為台灣的早療服務提供向上提升的動力。

(工商 )