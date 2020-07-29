國民黨立法院黨團今（29日）召開記者會，指公廣集團的華視涉及違法使用政府補助，華視拿文化部108年度台語頻道製作節目製作9600萬元經費，未經公開招標，9成資金8700萬補助私相授受給5個節目製作公司，讓國民黨立委林奕華和立委李德維懷疑是黑箱作業，批「假自製，真委外」。對此，華視駁立委不實指控，公開華視除協拍廠商之經費外，亦投注大量資源於5部作品，總計達4148萬元，佔專案製作48％，絕非立委所言假自製真委外。

華視聲明，當中過程一切均符合「政府採購法」修正案精神與中華電視公司內控制度，一切合法。與文化部簽訂補助案合約後，秉持自製精神開發創意、發想節目內容，隨即對外邀案，最後經由諮詢委員與內部委員討論後由5家優秀提案作品出線。而由3名外部委員及2名內部委員組成的諮詢委員，更針對提案召開多次會議。

華視稱投入大量人力及資金，粗估人力執行經費為630萬元 、硬體設備1008萬元 、行銷宣傳450萬元、後製拍攝998萬元與播映成本926萬元，總計達4148萬元，佔專案製作48％。華視公關部回應，當初2月文化部發函要求說明是否依採購案辦理時，早已把硬體、宣傳成本等資金向文化部公開，才得以審核通過，不是外界所質疑的「黑箱作業」。且相關補助案均呈報董事會核備，事後亦向文化部報備，並在指正後進行修正。過程中確有不完善之處，但一切合法更符合公司嚴謹內控制度，絕非委員所言私相授受。

(中時 )