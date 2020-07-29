黃金在7月27日創出歷史新高之後，繼續狂飆。7月28日開盤後不久即衝至1980.56美元/盎司，再度刷出歷史新高；白銀表現得更為激進，一度衝至26.175美元/盎司。

不過隨著獲利資金落袋為安心理，黃金和白銀雙雙跳水，黃金下跌超2%，白銀更是一度下跌接近9%。

不過對於黃金和白銀的後市，市場並不悲觀，普遍認為調整之後再創新高的可能性很大。高盛已經將黃金現貨的價格看多至2300美元/盎司。至此今年黃金的漲幅一度超過30%，白銀更是達到45%，秒殺全球資本市場。

現貨黃金的表現大幅超越預期，近期機構紛紛上調金價預期。

Jeffrey Currie等高盛分析師在週二的報告中說，隨著投資者四處「搜尋新的儲備貨幣」，高盛將12個月黃金價格預期從先前的每盎司2000美元上調到了2300美元。鑒於聯準會偏好轉向通膨的潛在可能，以及當前不斷升級的地緣政治緊張局勢和美國國內撲朔迷離的政治社會局勢，美元需求將會日漸疲軟，黃金價格應該可以從中受益。此外還應想到美國政府創紀錄的債務水平，以及已經開始出現的對美元儲備貨幣地位的實實在在的擔憂。

高盛還稱，白銀價格預期從先前的每盎司22美元上調至30美元，「這種金屬將會得益於金價的上漲及其自身的工業、尤其是太陽能行業的需求前景。」

(中時新聞網)