前文化部長龍應台為照顧母親遷居屏東潮州三年，以生活為基底，完成首部長篇小說《大武山下》，其中收錄多張龍應台的筆記塗鴉。（郭吉銓攝）

前文化部長龍應台為照顧母親遷居屏東潮州三年，以生活為基底，完成首部長篇小說《大武山下》。（郭吉銓攝）

自從三年前為了照顧母親從台北遷居屏東潮州，前文化部長龍應台常在臉書分享小鎮生活，帶著孩童式的好奇眼光，探索生長在土地上的動物和植物。大武山下的生活也醞釀出她的第一本小說。從龍應台家的陽台看出去，前方靠左是北大武山，右是南大武山，底下就是小鎮街道，若沿著沿山公路獨自開車探險，「所見都是鳳梨園、香蕉園、檳榔園，每天看這些東西，怎麼能不寫小說！」

深耕三年，龍應台交出生涯首部長篇小說《大武山下》。她在29日的新書發表會笑說，讀者多半以為她會將大武山的生活見聞寫成散文，她最初也是如此規劃，但寫著寫著，卻發現散文無法乘載，「以前寫散文，往往是我告訴讀者我對這件事的想法，例如政治、兩代關係，或人生階段停下腳步的盤點；這本小說，不是我要告訴你什麼，我不想說了。我帶你去，你自己會看到。」

《大武山下》描述帶著疲憊的心遷居大武山下小鎮的作家，遇上了徘徊此地的少女靈魂。少女在14歲因故死去，數十年遺願未了，在她眼中，小鎮彷彿化身馬奎斯《百年孤寂》裡的的馬康多，百年、千年甚至地球起源的億年時光濃縮於一瞬，魔幻寫實。

龍應台表示，小鎮在故事中扮演重要角色，但當她三年前開著車載書和貓一路從台北南下到屏東潮州定居，陪伴失智的母親時，沒有訂任何寫作計畫，小說卻隨著新生活開展，「你說這是在做小說田野還是生活？我是為生活而去，只是生活後來變成田野，變成小說的養分。」

龍應台表示，這本書能完成，不只是這三年的投入，而是一輩子，「我是南部鄉下長大的小孩，雖然我跑遍了全世界，但2017年搬下去，第一個感覺是線一下就接了起來，好似沒有斷過。周圍人的淳厚善良，洗淨、療癒了我在台北、政府工作期間的負面情緒。這裡讓我意識到，台北的政治、糾結，不是世界中心。真正的世界，在離泥土最近的地方。」

(中時 )