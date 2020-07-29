環樹平台使用花蓮林管處無償贊助具台灣木材標章的國產木材「台灣杉」。（羅亦晽攝）

為期半個月工程趨近尾聲，預計明早完工亮相。（羅亦晽攝）

交通大學、大安高工等25名學生，組志工團隊，隨義築協會服務計畫下鄉服務，進駐花蓮新城國小，並替校內老樟樹築建「步環新城」環樹平台，為期兩週的努力，即將完工亮相，未來將成為師生戶外課程與民眾休憩活動空間。

有棵老樟樹佇立於新城國小校園旁，校方提議活化操場旁的老樟樹角落，讓學生能多親近大樹，志工團隊也替社區的練習曲書店，搭建獨具特色的造型桌椅，2件作品的木材，都是林務局花蓮林區管理處無償贊助具台灣木材標章的國產木材「台灣杉」。

交通大學服務學習中心國際志工計畫助理林幸萱表示，今年原本要到柬埔寨服務，因疫情影響，透過台灣義築協會得知新城國小有活化老樹周邊空間需求，集結各領域學子，培訓半年木工、建築及設計等相關技能後，即投入服務。

大約以500根台灣杉木打造而成「步環新城」環樹平台，由交通大學土木工程學系應屆畢業生，李燁庭一手包辦，從規劃設計到實際親手打造，並使用在地木材，透過就地取材，建立可持續性構築、在地循環、永續環境的人道建築價值。

李燁庭說，經過2個多月討論、實地探訪，了解校方需求後，以能夠使用許久的遊憩、學習平台為打造基礎，並不是作為裝置藝術，也特別加強平台整體支撐力及穩定度，並藉高低差造型，讓小朋友們能親近、撫摸老樹，體驗不一樣的「交流」。

林振輝說，實際操作須臨場應變，面對突發狀況要適時修正，讓整體木造平台更具柔和，其中以複斜木板設計的裁切角度較難處理，幸好學生們具備耐心克服困難，讓平台能如期完成。

(中時 )