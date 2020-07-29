行政院會明將聽取交通所提「建立氣象觀測新視野」報告。交通部表示，近年陸續執行多項中長期計畫，將使氣象資訊充分應用在各級政府的防災作為。

交通部表示，為提升劇烈天氣監測能力、強化防災應用服務等方面科學技術的發展，近年在優化氣象觀測設備，強化海、氣象監測與預報作業，陸續規劃執行「強化台灣海象暨氣象災防環境監測」、「精進氣象雷達與災防預警」及「東部海域海底電纜觀測系統建置」等中長程計畫，使各種氣象資訊充分應用在各級政府防災作為上，以產生最大的綜效。

中央氣象局也進一步說明，透過衛星、雷達及地面自動化觀測系統更新優化，布建鄉鎮自動氣象站、設置岸基波流雷達海象觀測網，擴大海面資料浮標設置的海域範圍、延伸海底電纜長度等地震監測系統，同時與各級政府單位進行跨域應用合作，將可發揮政府一體整合運作精神，減少國家及民眾生命財產的巨大損失。

(中時 )