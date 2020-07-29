瞄準夏季冰品商機！桂冠29日宣布，推出夏季限定的「桂冠湯圓燒冷冰」，將於7月31日起獨家在全聯福利中心「中秋預購型錄」和「PXGo!」販售，一盒內含有桂冠芝麻包餡小湯圓、蜜芋頭、黑糖醬、綠豆蒜跟冰沙，有冰、有醬、有料又有湯圓，讓消費者在家僅需10分鐘即可輕鬆上桌！

據桂冠介紹，「燒冷冰」又可稱為「冷熱冰」，最廣為人知的就是屏東潮州的在地冰品，是一碗冰中，放入熱湯圓與各式配料，再淋上黑糖醬汁，成為台灣著名的特色冰品，桂冠「湯圓燒冷冰」希望結合傳統在地風味，同時方便消費者在家品嚐，而提供美味兼具便利的創新好滋味，讓每位消費者都能在家感受不一樣的夏日湯圓新吃法！

桂冠指出，夏季限量的「桂冠湯圓燒冷冰」是內部團隊多方考察，從各地不同配料與吃法開始鑽研，且考量親子族群，使用芝麻包餡小湯圓，小小一口好食用，配料中還有使用台灣在地芋頭熬煮的蜜芋頭，以及綠豆蒜，最後再淋上黑糖醬汁，也很適合親子一起共廚，享受DIY的樂趣。一盒售價199元，數量有限、售完為止。

桂冠表示，近幾年桂冠湯圓逐漸發展成「日常必備甜點」，從冬季走到四季，希望消費者不僅在重要時節才能享受幸福滋味，而是每天餐後日常就可以和家人一起分享，今夏推出的湯圓燒冷冰，就是50週年重要的里程碑！

(工商 )