惠譽國際今（29）日採取行業評等調整行動，針對台灣銀行業的營運環境、信貸條件等作出示警，認為新冠疫情大流行以來造成的經濟急凍，已造成台灣銀行業系統槓桿的上升，形成行業成長的限制，惠譽因此評估台灣銀行業的經營環境展望為負向。

惠譽評估台灣銀行業的經營環境等級為a，系統槓桿占名目GDP達173％，較2019年的163％上升，反映出疫情帶來的下行風險。

惠譽分析師團隊認為，台灣金管會對此已作出適切的監管，關注各銀行提升財務暨資本緩衝，可望抵減系統槓桿攀升的風險。只是第二波疫情在海外推升，台灣亦出現多起境外移入案例，如果疫情風險不減，進一步推遲至2020年之後，惠譽認為，台灣銀行經營環境的下行風險將會增加，並可能進而影響銀行的個別實力評等。

在新冠疫情最高峰的今年3、4月，全球三大評等機構對於亞太區保險業的信用評等發出警告、並採取評等展望轉為負向的行動。自昨天開始，穆迪開始針對亞太地區銀行業的「疫損」，作出警告，認為疫情會加速亞太區銀行業的結構變化，並挑戰業者的盈利能力，將在未來幾年內惡化。

今天標準普爾全球評級和惠譽國際接棒表態，認為亞太區金融機構的評等展望，負向占比大大超過正向占比，標普占為18％：2％，整體系統體質就是在轉壞之中，除非機構本身有特殊條件，才能保有樂觀展望的評等結果；惠譽國際則是特別針對台灣銀行業的展望前景作出警告。

就常理來說，評等機構對於單一行業或個別發行體在評等展望上作出「負向」的評等行動，即代表未來一至兩年內，若所有外部條件沒有改善，該行業或發行體將面臨評等調降的可能。

(工商 )