鹿港桂花巷駐村藝術家，7月29日至8月30日在鹿港公會堂，舉辦第15屆成果展。（吳敏菁攝）

鹿港桂花巷藝術村是日式宿舍群復活的典範了，2009年重新整修後，延長了鹿港老街漫遊的樂趣，更串連鹿港公會堂，結合城鎮發展的歷史脈絡，成了鹿港傳統文化薪傳基地，吸引藝術進駐，更注入多元外來創造活力，如今說起鹿港亮點少不了桂花飄香，7月29日至8月30舉辦第15屆成果展。

鹿港桂花巷舊日式宿舍群，是當年提供鹿港街役場，如今日鎮公所官員、警員及學校老師使用，1945年歸鹿港鎮公所管理。2009年重新整修後，恢復原地名—桂花巷，並規畫為藝術家的工作室。

桂花巷藝術村的成立，結合了城鎮歷史發展脈絡、文化設施佈局等元素，為鹿港再增添一處優質的展演空間。2010年5月1日起正式開放第一屆藝術家進駐，執行至今已進入第15屆，除吸納在地的傳統文化、藝術及人文特質，也注入外來的創造活力，讓藝術村展現更多元的面貌。

這次成果展是由10戶本屆駐村藝術家的聯合展覽，為鹿港文化創意協會、吳肇勳、施敦仁、詹明娟、黃俊傑、施竣雄、沈巧玲，樑露工坊、陳宗蔚、施承佑，展出作品均為駐村期間的創作，有皮雕、書法、葫蘆創作、西畫、獅頭創作、農村文創、細木作、漆藝及彩繪製作、木雕粧佛等。

鎮長許志宏表示，桂花巷藝術村每屆都有新成員的加入，讓藝術村更加的活絡，同時桂花巷藝術村第16屆駐村藝術家甄選活動，也自7月27日起開始受理申請，報名時間至9月10日止，歡迎各地藝術家或團體踴躍來報名，碰撞出更燦爛的火花。

(中時 )