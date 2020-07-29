公館鄉為全國唯一紅棗專業栽植區，正值紅棗產季，公館鄉農會推出優惠組合，吸引全台遊客採購。（何冠嫻攝）

公館鄉為全國唯一紅棗專業栽植區，栽種面積60公頃，年產量達100萬台斤，現值紅棗產季公館鄉農會搭上中央振興熱潮，加碼推出「振興優惠方案」成功帶動買氣，吸引全台遊客造訪採購，單日營業額翻倍成長。

現值紅棗產季，公館鄉農會因應政府發放的振興三倍券與農遊券，推出紅棗鮮果1盒加上紅棗水或紅棗醋1瓶只要振興券「200元」等，季節性農產等優惠組合。農會銷售的在地農產以及優惠組合擄獲民心，近日業績翻倍成長，單日營業額更曾高達50多萬元。公館鄉農會總幹事古雪雲表示，公館鄉農會不只縣內民眾採買也有外縣市民眾爭相選購，在地生產的優質農產也同步獲得消費者肯定與支持。

農會假日提供銷售服務，9點開始營業，8點就有遊客在門口排隊，除了縣內鄰近鄉鎮的民眾外，還有來自桃園、高雄等遊客，大手筆將苗栗農產搬回家。古雪雲表示，為因應大批人潮，除了延後打烊外，人力也從平日的2人增加到4人甚至6人，應接不暇。

古雪雲指出，熱銷產品多以米、蛋、麵、油、保久乳等民生產品為主，還曾發生一度缺貨狀況，而推出的振興優惠組合也廣受消費者青睞，提升紅棗鮮果、紅棗乾3成業績。且農會觀察，民眾採購金額多超過農遊券面額，現金也大筆進帳，成功帶動經濟效益，更是對在地栽種品質的肯定與支持。

(中時 )