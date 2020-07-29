昨晚網路傳出前總統李登輝辭世消息，引發外界關注，不久後被證實是假消息，台北榮總今(29日)也表示，李登輝仍在住院治療。上午總統蔡英文偕同副總統賴清德與行政院長蘇貞昌前往探視，之後許久未公開露面的李登輝夫人曾文惠也前往探視。不過，蔡英文總統去年2月曾探訪李登輝夫婦，當時3人還合照。

2019年2月3日下午，總統蔡英文前往前總統李登輝住所，探望李登輝及夫人曾文惠，並祝賀農曆新年。那時李登輝出院不久，因此蔡英文很關心李登輝的健康，看到李登輝與曾文惠氣色不錯，她表示很開心，並祝福李登輝及曾文惠身體硬朗，順心平安。3人還拍了一張合照，照片中李登輝與曾文惠雙手緊握坐在椅子上，蔡英文總統則在兩人後方。

在此之前，李登輝2018年11月底在家中摔倒，並於台北榮民總醫院住院2個多月，經治療並確認身體狀況穩定後，於1月31日下午返家休養。

(中時新聞網)