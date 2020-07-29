中職富邦悍將捕手張進德加盟之後，馬上在首場比賽打出安打，他是聯盟第170人初登場安打，但是安打的話題繼續延燒！針對中職「生涯首打席首球安打」的紀錄，張進德是中職史上第19人、帶進打點第7人，最重要的是帶進打點是14年來第1人！

中職第1位首打席首球安打的締造者是兄弟象創隊球員李居明，那是1990年中職開打的第1場比賽打出的；同一年另有3人寫下這個紀錄，包括第2場比賽的三商虎游宗龍、許錫華與第20場比賽的統一獅投手杜福明。

而在張進德生涯「首打席首球安打」之前，中職史上最近一次有此表現的球員是2017年富邦悍將的吳睿勝，當時他的年紀是23歲又13天，沒有帶進任何打點。

張進德是以27歲又69天寫下首打席首球安打的紀錄，而且張進德是二壘安打，前一次的二壘安打是2006年的la new熊劉家豪；而張進德的安打帶進1打點，前一次有打點的安打也是2006年中信鯨洋炮洛可。

中職這項紀錄唯一打出全壘打的是1998年中信 鯨洋炮卡亞力，他揮出陽春炮。

(中時 )