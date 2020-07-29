汐止在基隆河整治後，市街淹水及腰已經近乎絕跡。（汐止區公所提供／許家寧新北傳真）

國軍颱風過後到汐止救災，是許多老汐止的共同回憶。（汐止區公所提供／許家寧新北傳真）

汐止歡慶區政百年，8月3日起舉辦百年風華照片展。（汐止區公所提供／許家寧新北傳真）

新北市汐止因地勢低窪、排水不易，早年水患頻仍，被戲稱為「淹水」代名詞，每年堆沙包防洪成為老汐止人共同回憶，慶祝汐止區政改正100周年，公所蒐羅展出早年採礦以及河川整治後，已經絕跡的「水上列車」珍貴照片，邀民眾一起品味百年風華。

汐止區長陳健民表示，汐止舊名「水返腳」，為新北市開發較早的聚落，早在1640年就有移民及開墾紀錄，1920年市街改正日本人保留地名原意，更名為「汐止街」，百年來汐止以茶業及礦業等傳統產業聞名，並造就了當地的繁華。

陳健民說，汐止早期因經常淹水，每年颱風幾乎逢大雨必淹，汐止更被與淹水畫上等號，為解決在地居民的淹水之苦，政府沿基隆河陸續設置23座抽水站，隨著2005陸續建構員山仔分洪道後，終於有效紓解長久以來汐止淹水的惡夢。

為了紀念汐止改正100週年，汐止區公所8月起特別規畫「汐止百年風華照片展」，向在地文史工作者蒐羅28張經典老照片，包含早期礦工以及風災後必能看見國軍救災場景照片，近年近乎絕跡的水淹及腰街景，和有如動畫《神隱少女》場景的水上列車。

歷史的演進讓照片中的每一剎那都是瑰寶，汐止百年風華照片自8月3日至31日，每周一至周五上午8時至下午5時汐止區公所二樓的藝文走廊展出，邀市民感受不再淹水後，近年工商科技業蓬勃進駐發展，與過去不同現代風貌的汐止。

汐止區公所表示，同時慶祝為新北升格10年，區公所也在8月22日及23日舉辦「汐止區改正100周年暨新北升格10年紀念音樂會／經典歌曲演唱會」，屆時歡迎大家一起來共襄盛舉！

(中時 )