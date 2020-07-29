英國已跟賽諾菲（Sanofi）和葛蘭素史克（GSK）簽約，採購他們正合作研發可望有效的新冠肺炎疫苗，數量高達6,000萬劑，為英國政府第四度跟藥商簽下類似合約，務求當中有任何疫苗證實有效時，能儘快向民眾注射來防疫。

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