英國與賽諾菲、GSK簽約 訂購6,000萬劑疫苗 19:412020/07/29 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國已跟賽諾菲（Sanofi）和葛蘭素史克（GSK）簽約，採購他們正合作研發可望有效的新冠肺炎疫苗，數量高達6,000萬劑，為英國政府第四度跟藥商簽下類似合約，務求當中有任何疫苗證實有效時，能儘快向民眾注射來防疫。 (工商 ) #賽諾菲 #GSK #簽約 #國與 #訂購 也許您會感興趣 推薦閱讀 長灘島「一條線」無碼露出 比基尼妹對菲媒、粉專求償180萬 15:472020/07/28 社會 三菱與波音簽約 空自F-15J將3度升級 16:502020/07/29 軍事 防疫商機發酵 普生新冠檢測領先出貨 12:072020/07/29 財經 新冠疫苗最後測試 美3萬人接種 04:102020/07/28 兩岸要聞 歐盟與輝瑞、賽諾菲和嬌生 新冠疫苗談判受阻 16:472020/07/28 財經 臺灣AIoT產業深耕校園 攜手國際半導體廠商舉辦科技競賽 17:502020/07/29 財經 馬林魚爆14人確診 主場開幕戰緊急喊卡 04:102020/07/28 運動天地 遊戲新幹線、宇峻辦線上義賣 捐百萬助社福 19:392020/07/29 生活 美2款新冠疫苗 進入最終試驗 04:102020/07/29 國際大事 藥華藥抗疫新藥研發計畫 獲CDE選為指標型諮詢輔導專案 18:142020/07/28 財經 財經熱門新聞 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 即時 - 工商 防疫商機發酵 普生新冠檢測領先出貨 - 財經 台股下殺有人超爽！專家爆1招買錯殺股 - 財經 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 蘋果不爽被坑！今年OLED面板找三星死敵下單 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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