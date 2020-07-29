為讓民眾申辦銀行各項業務時，提供相關證明文件的便利，國發會「智慧政府推動策略計畫」的MyData數位服務個人化平台，7月29日試營運上線，台新銀行為首波試辦銀行，民眾可於該行網站直接授權使用MyData資料，線上申請信用卡、信貸、車貸及房貸等，也可進行戶藉資料維護，大幅簡化及加速申辦流程。

台新銀行總經理尚瑞強表示，該行為MyData首波串接銀行，民眾將可免除舟車勞頓及費時等候資料來往。以貸款為例，將僅須透過自然人憑證身分驗證，即可即時完成授權，MyData平台即會將其個人所得、財產資料、勞保投保資料及車籍證明文件以安全加密方式，依民眾的選擇傳輸至台新銀行，快速辦理各類貸款產品。

也就是說，將無須再親臨勞保局或監理站等單位申請證明文件，有效提升申辦效率，加速民眾取得所需資金。包括信用卡也可線上申辦，同樣透過MyData平台取得勞保資料，當作申辦信用卡提供的財力證明。

尚瑞強指出，台新銀行客戶更可透過MyData服務，進行個人基本資料更新，資料可一次性自動更新，節省民眾逐一手動輸入流程，也降低偽冒或人工錯誤的風險。開放資料已是發展趨勢，透過與國發會的合作，可建立起更開放、更便捷的友善金融環境。

過去民眾申辦金融服務，常需提供「列印身分證影本」，MyData服務上線後，可透過雲端讀取資料，以API串接銀行資料庫，未來更可結合數位身分證進行身分驗證，讓申辦金融產品更加便捷。尚瑞強說，該行致力於金融服務創新，期為民眾提供更便利的生活金融體驗，也積極響應智慧政府推動政策。

(工商 )