新北市前議員李婉鈺2014年因脫黨參選遭民進黨開除，今年5月重新申請入黨；據轉述，新系中常委梁文傑會中提議，應修「黨員入黨辦法」，明訂違紀參選者可直接否決入黨申請，有中常委認為這分明「李婉鈺條款」；李案可望由新任複審小組處理。

據轉述，中常會決議，先由組織部調查基礎資料供入黨複審小組參考，並在下周三中常會前先開第一次會議討論。

民進黨中常會今通過，由中常委王定宇、何志偉、梁文傑、陳茂松、吳秉叡擔任入黨複審小組成員，並由王擔任召集人。新任小組將依程序處理李婉鈺及其他重新申請入黨的案子。

2014年九合一選戰，李婉鈺違紀脫黨參選新北市議員遭開除黨籍，今年立委選舉曾代表一邊一國行動黨參選台北市立委落選；民進黨新北市黨部5月舉行例行的入黨審查委員會，通過其入黨審查，並依民進黨「黨員入黨辦法」規定，報請中央黨部複審。

據轉述，梁文傑會中提出應修改「黨員入黨辦法」，明訂違紀參選者可直接否決入黨申請的建議；湧言會（海派）中常委王定宇卻認為，每個地區的政治生態不同及個案狀況也不一樣，應該累積個案後再訂通則。

梁文傑受訪強調，並非針對李婉鈺，黨員退黨原因很多，有人是忘記繳黨費喪失黨籍，但違紀參選者，若不規定其不可再重新入黨，對很多終身黨員來說是不公平的。

(中時 )