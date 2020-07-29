烏日農會29日舉行「109年度烏日區稻米品質競賽」，評審一一觀看參賽稻米，就外觀性狀評分。（ 黃國峰攝）

烏日農會29日舉行「109年度烏日區稻米品質競賽」，評審一致認定，拿下第一的魏文龍其參賽稻米，米粒飽滿完整且晶瑩剔透，米飯具有光澤、口感Q彈順口。（ 烏日農會提供／黃國峰台中傳真）

提昇國產米品質，台灣每年都會舉辦優良稻米競賽，烏日區農會29日舉行「109年度烏日區稻米品質競賽」共有10名優秀稻農進入決賽，經過4個多小時的輪番食味官能品評及外觀性狀比後，由魏文良奪冠，將代表烏日參加全國決賽。

烏日農會總幹事楊義榮表示，烏日農會近幾年積極推廣生產高品質稻米，去年還獲得全國第一，感謝農民及農會間互相配合，才有這樣的成績，今年要再接再厲，繼續努力，提供高品質的稻米，給消費者選用。

烏日農會指出，經過公開品評及評比後，前三名均由烏日區青年農民包辦，依序為第一名魏文龍、第二名洪維楷、第三名林堯國，第一名魏文龍農友將代表烏日參加「109年臺灣稻米達人冠軍賽-臺灣好米組」全國選拔賽。

烏日農會指出，本次競賽勝出者均為栽種素有台灣越光米之稱的臺南16號品種，而烏日農會之品牌「烏農有禮，烏農米」即是與農友契作栽培的臺南16號的高品質稻米，將繼續稟持生產精緻、優良、安全的優質米，提高農友收益。

(中時 )