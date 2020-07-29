一本由吉林省公安廳副廳長所出版的奇書《平安經》近期引爆網路熱議，這本出版時受到吉林省官方及組織的專家學者極力吹捧，卻引爆網民與媒體的尖銳批評，評論指稱完全不理解這滿篇咒語似的奇葩內容，完全折射出當代社會與官場權力崇拜病態心理。許多出版社因曾被媒體報導參與其中，紛紛出面澄清，涉事的學者與官員更是噤聲不語。

綜合陸媒報導，這本滿篇以「平安」兩字堆砌的咒語式文句，是由吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電所撰，書的內文被轉發到大陸社群網站上，滿篇的「平安」兩字讓許多網民完全不理解，諷刺推薦該書的學者們可以出一本《馬屁經》。

翻開書中內容只見咒語似的文字如「眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安」「初生平安，滿月平安，百天平安，1歲平安，2歲平安」「鼻腔平安，咽喉平安，氣管平安，支氣管平安，肺平安」「西安火車站北站平安，鄭州火車站東站平安，上海虹橋火車站平安」，而出版此書的賀電不只是吉林省公安廳副廳長，還「擁有法學博士學位，出版過專著35部」，令網民們大為驚奇。

尤有甚者，官方媒體的網路平臺大量為其背書，學者們稱其為「跨國傳世的經類大作力作」、「學者閱讀此書，頓悟平安哲理。商賈閱讀此書，企業平安無虞。民眾閱讀此書，安享世間太平。」此書在大陸電商平臺標價人民幣200多元，（約台幣900元）。

《南方日報》對此一現象評為：「一本《平安經》，一群馬屁精。」《多維新聞》則稱，「一本《平安經》折射出一幕當代官場現形記，看似滑稽戲一般的情節背後，是中國大陸龐大臃腫的官場，仍然充斥著權力崇拜的赤裸裸現實，是官員能力與現代化百步之遙的真實現狀。」上海《東方網》更毫不客氣的點出，《平安經》只是簡單的語句重複，完全沒有邏輯和主題，甚至連小學生的水準都不如。而具有中國大陸官媒背景的自媒體平臺「俠客島」在微博上稱，（這樣的書）我今天能寫10萬字。眾多網友則以接龍的形式衍生出各種《賺錢經》《順利經》《開心經》等等，甚至有網友打出「副廳長平安」以調侃這位官員的寫作水準。

《平安經》在網上引爆風波後，官方的人民日報出版社公開澄清稱，從未出版《平安經》一書，也從未同意聯合出版該書。直屬公安部的群眾出版社則回應記者：「不要打聽，不能告訴你們。」吉林省委已決定成立聯合調查組，對《平安經》有關問題調查核實。看來一場貽笑大方的官場醜態現形記，得要變成反腐肅貪的紀律監察案件才會落幕了。

(中時新聞網)