1名已婚台北工程師，因喜歡上公司的女同事，多次熱情贈送親自撰寫的詩詞與自畫的畫像，也曾傳深情簡訊獻殷情：「習慣在早晨和妳談天，喜歡在轉角與妳相見」，然而紙不包住火，工程師偷情的事，仍是被自己妻子得知，在妻子的嚴行逼問下，工程師只能坦承所有偷情情節，全案判處女同事需支付賠償金5萬元整。

據了解，此名工程師與女同事已交往1年左右，2人多次私下外出約會，工程師還曾開車載女同事看夜景，還一邊拍出相依靠肩膀的親密舉動，工程師甚至親自撰寫詩詞，與畫下女同事的畫像曾送給她，還傳訊相當詩情畫意的內容：「喜歡在轉角與妳相見」，而且2人的手機殼還是使用系列款，讓人不禁懷疑2人關係非比尋常。

然而紙包不住火，工程師的妻子仍是發現2人偷情，氣炸一狀告到法院。經法院傳喚到案，女同事辯稱自己根本不曉得工程師已有家室，還表示工程師從未提起自己已婚，更澄清2人完全沒有任何的曖昧關係，只是單純的工作夥伴關係。

法官依據相關證物認為，2人時常私下相約外出遊玩，男方還親自開車載到山裡看夜景，更有2人相依靠在彼此肩膀上的親密行為，也從傳訊內容得知，男方曾傳「喜歡在轉角與妳相見」等曖昧用語，認定2人早就不是一般的同事關係。法官也表示，女同事其實在與工程師私下幽會時，早已發現工程師已有家室，仍是照樣與他搞曖昧，全案判處女同事5萬元的賠償金。

(中時新聞網)