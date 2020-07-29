主播張齡予工作之餘，不忘做公益，繼成功推廣司法少年自立的「未來咖啡」、「惠光導盲犬學校寄養家庭招募」之後，再接受每年服務大台北地區超過70000名身心障礙者及其家庭的育成基金會邀請，體驗旗下慈育庇護工場的烘焙日常，自拍自剪成「齡予好心肝」影片斜槓當youtuber。這次她找來同公司的新手辣媽主播詹璇依、紋繡鬼才化妝師Amos Wu助陣，一車直衝新北市五股慈育庇護工場，挑戰做招牌餅乾禮盒。

育成社會福利基金會是由台北市智障者家長協會的家長們及社會大眾為了讓心智障礙者得到終身完善的服務，共同籌募基金而成立，至今已有26年歷史。詹璇依坦言平常忙工作跟育兒，很少自己做餅乾，但很高興能協助推廣育成基金會推動十多年的「就業能力培訓計畫」。

「慢飛天使」展現的職人精神，讓張齡予豎起大拇指，當場付錢下訂每年都預約爆滿的中秋禮盒，用行動幫慈育庇護工場產品掛保證。她俏皮表示願意無償到慈育庇護工場出任務就是想要「耍特權」，訂美味的月餅。直播中她也化身超級銷售員，推銷公益月餅，更因擔心粉絲不買，幾度自嘲：「月餅不是我做的，保證美味。」

(中時 )