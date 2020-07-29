路透報導指出，一些投資者對收購抖音海外版很有興趣，可能出天價500億美元買下這個源自大陸，深受年輕人喜愛的社交APP。

報導表示，以北京為總部的字節跳動也就是抖音海外版的母公司正在考慮各種選項。一些美國共和黨議員最近寫信要求行政當局評估海外抖音是否有干預影響11月3日美國大選的可能。

在大陸和印度因為邊界問題衝突後，新德里率先禁止了抖音海外版在印度的使用。

美國共和黨一些資深參議員週二加大對抖音海外版（TikTok）施壓，要求川普政府評估這個中資擁有的視頻應用可能干涉美國大選的風險。

美國參議員魯比奧、科頓以及其他議員發函給行政單位，要求當局對TikTok對敏感內容進行審查進行評估，他們表示北京可能試圖操縱社交媒體應用上的政治討論。

議員們在寫給美國國家情報總監、國土安全部代理部長以及聯邦調查局（FBI）局長的信件中稱：“我們非常擔心（中國政府）可能利用對TikTok的控制來歪曲或操縱（政治）對話，在美國人民之間搬弄是非，達成其希望的政治結果。”

(中時 )